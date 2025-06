Badminton: SG Meerane ist Ausrichter für zwei Ranglistenturniere

Der gastgebende Verein wird am Sonntag von zwei Frauen, sechs Männern und zwei Talenten vertreten. Dabei geht es um Punkte im Regionalverband Chemnitz.

In der Karl-Heinz-Freiberger-Sporthalle Meerane werden am Sonntag ab 9 Uhr zwei Badminton-Ranglisten-Turniere des Regionalverbandes Chemnitz ausgetragen. Von der SG Meerane 02 nehmen bei den Aktiven Laura Rudel, Diana Kahlich, Eric Edelbauer, Fabrice Schnabel, Enrico Wunderlich und Danilo Kahlich sowie in der Altersklasse U 13 Isabelle Zimmer und...