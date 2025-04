Beachvolleyball: Am 1. Mai wird in Lichtenstein im Sand gebaggert

Für Donnerstag hat Fortschritt ein Mixed-Turnier auf die Beine gestellt. Was der Organisationschef von den bisherigen Anmeldezahlen hält.

Am 1. Mai wird zum ersten Mal in dieser Saison bei Fortschritt Lichtenstein Beachvolleyball gespielt. Ab 10 Uhr findet auf den Sandplätzen ein Mixed-Turnier statt. Bisher haben neun Duos gemeldet, die ausschließlich aus anderen Vereinen stammen. Mit Emma Unger, die jetzt in Markkleeberg aktiv ist, spielt gemeinsam mit Norman Rentrop (Chemnitz)...