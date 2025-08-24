Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach Schlusspfiff hatten der Glauchauer Torschütze Michael Hofmann (links) und Kult-Torwart Tomislav Piplica (rechts) genau wie schon im Spiel sichtlich viel Spaß. Bild: Markus Pfeifer
Nach Schlusspfiff hatten der Glauchauer Torschütze Michael Hofmann (links) und Kult-Torwart Tomislav Piplica (rechts) genau wie schon im Spiel sichtlich viel Spaß. Bild: Markus Pfeifer
Glauchau
Bei der Premiere der Stadtauswahl Glauchau: Kult-Torwart Tomislav Piplica lächelt die beiden Gegentore weg
Von Monty Gräßler
Die Bundesliga-Legenden der Ü-35-Auswahl Ost haben am Samstagabend einen klaren Sieg herausgeschossen. Hier gibt es neben den besten Schnappschüssen die Stimmen zum Spiel aus beiden Lagern.

Die sieben Tore vom Oberliga-Heimspiel des VfB Empor Glauchau am Samstagnachmittag gegen den FC Einheit Rudolstadt (4:3) sind im Sportpark an der Meeraner Straße nur zwei Stunden später noch einmal fast verdoppelt worden. 11:2 entschied am Samstagabend eine Ü35-Ost-Auswahl ehemaliger Bundesliga- und Zweitligakicker das Freundschaftsspiel bei...
