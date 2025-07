Beim ESV Lok Zwickau halten sich die Zu- und die Abgänge die Waage

Der Verein hält nach dem einjährigen Gastspiel in der Fußball-Sachsenliga an seinem Kurs fest. Auch in der neuen Landesklasse-Saison wird in erster Linie auf junge Spieler gesetzt.

Beim ESV Lok Zwickau rollt wieder der Ball. Zum Trainingsauftakt für die Saison 2025/26 konnte der neue Co-Trainer Ronny Drechsel (41) 16 Spieler begrüßen, da Cheftrainer Silvio Herbst nach seinem Urlaub erst am Freitag das Training übernahm. Der Abstieg aus der Vorsaison ist abgehakt. „Wir sind die Landesliga mit einer sehr jungen...