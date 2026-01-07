MENÜ
Jubel beim SV Kirchberg: Das Team gewann auch den zweiten Neujahrscup des SV Muldental Wilkau-Haßlau für Frauenmannschaften.
Jubel beim SV Kirchberg: Das Team gewann auch den zweiten Neujahrscup des SV Muldental Wilkau-Haßlau für Frauenmannschaften. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Beim Neujahrscup in Wilkau-Haßlau sorgen nicht nur die Frauen des SV Kirchberg für emotionale Momente
Von Monty Gräßler
Viele spannende Spiele haben bei den Hallenfußballturnieren zahlreiche Zuschauer angelockt. Der Veranstalter nutzte die gute Resonanz, um auf eine Spendenaktion von „Leser helfen“ hinzuweisen.

Der zweitägige Neujahrscup des SV Muldental Wilkau-Haßlau im Hallenfußball hat am Sonntag mit dem Turnier der Frauen einen emotionalen Abschluss gefunden. Denn die Titelverteidigung des SV Kirchberg war keine Selbstverständlichkeit. Zum einen wurde das Team kurzfristig ins Starterfeld integriert. Zum anderen war es zuletzt nicht wirklich rund...
