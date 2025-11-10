Beim Tabellenführer: Bundesliga-Kegler von Eintracht Fraureuth gehen leer aus

Zwickau
Der KSV Heinrichsbrücke Gera war für die Westsachsen am Wochenende eine Nummer zu groß. Dabei hatte ein Fraureuther gleich zu Beginn die 1000-er Marke übertroffen.
Die Kegler des VfB Eintracht Fraureuth haben am 5. Spieltag der DCU-Bundesliga beim ungeschlagenen Tabellenführer KSV Heinrichsbrücke Gera 5583:5796 verloren. Das Match begann mit einem hochklassigen Duell, welches der Fraureuther Ralf Wolfring über drei Bahnen beherrschte (100-Wurf-Zwischenergebnis von 515). Erst im Endspurt ließ Alexander...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.