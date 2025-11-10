Beim Tabellenführer: Bundesliga-Kegler von Eintracht Fraureuth gehen leer aus

Der KSV Heinrichsbrücke Gera war für die Westsachsen am Wochenende eine Nummer zu groß. Dabei hatte ein Fraureuther gleich zu Beginn die 1000-er Marke übertroffen.

Die Kegler des VfB Eintracht Fraureuth haben am 5. Spieltag der DCU-Bundesliga beim ungeschlagenen Tabellenführer KSV Heinrichsbrücke Gera 5583:5796 verloren. Das Match begann mit einem hochklassigen Duell, welches der Fraureuther Ralf Wolfring über drei Bahnen beherrschte (100-Wurf-Zwischenergebnis von 515). Erst im Endspurt ließ Alexander... Die Kegler des VfB Eintracht Fraureuth haben am 5. Spieltag der DCU-Bundesliga beim ungeschlagenen Tabellenführer KSV Heinrichsbrücke Gera 5583:5796 verloren. Das Match begann mit einem hochklassigen Duell, welches der Fraureuther Ralf Wolfring über drei Bahnen beherrschte (100-Wurf-Zwischenergebnis von 515). Erst im Endspurt ließ Alexander...