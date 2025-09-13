Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ralf Wendland
Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Beim Zwickau Triathlon kommt es auf Rücksicht im Wasser und auf der Straße an
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast 600 Teilnehmer vom Kind bis zum Ausdauerspezialisten vereint der Wettkampf am Sonntag rund um die Glück-Auf-Schwimmhalle. Das bringt auch für Unbeteiligte einige Einschränkungen mit sich.

Zufrieden können die Macher des Zwickau Triathlon schon vor dem ersten Startschuss am Sonntag um 9 Uhr sein: Mit fast 600 Voranmeldungen ist der Wettkampf bei seiner 12. Auflage erneut nahezu ausgebucht. Während die Verantwortlichen des SV Zwickau 04 derzeit mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt sind, weisen sie noch einmal auf die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
05.09.2025
3 min.
12. Zwickau Triathlon: Die Organisatoren freuen sich auf ein großes und buntes Starterfeld
Die Organisatoren und Unterstützer des Zwickau Triathlons haben am Donnerstag bei einer Pressekonferenz Werbung für die 12. Auflage am 14. September gemacht.
Für den Wettkampf am 14. September zeichnet sich eine Teilnehmerzahl wie im Vorjahr ab. Er vereint nicht nur Hobbysportler und Topathleten, sondern ist diesmal auch so international wie noch nie.
Monty Gräßler
18:30 Uhr
4 min.
Triathlon als Familienausflug: Was einen der Sieger beim Zwickauer Wettkampf besonders reizte
Markus Liebelt freute sich nicht nur über seinen Sieg auf der Mitteldistanz, sondern auch über die Leistungen von Stieftochter Karla Taschenhofer, Sohn Michel und Tochter Karline (von links).
Das Wetter spielte am Sonntag zwar nicht ganz mit, trotzdem wurde die 12. Auflage des Triathlons rund um die Glück-Auf-Schwimmhalle zum Erfolg. Woran die Macher aber trotzdem arbeiten müssen.
Anika Zimny
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel