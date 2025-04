Beim Zwickauer Treppenlauf ging es viermal in Rekordzeit aufs Treppchen

Beim Laufspektakel im Zehngeschosser in Marienthal ragten am Sonntag sportlich die Bestzeiten heraus. Doch auch die gute Beteiligung im Nachwuchs und bei den Feuerwehren sorgte für zufriedene Gesichter.

Mit 168 Starterinnen und Startern hat die elfte Auflage des GGZ-Hochhaustreppenlaufes in Zwickau am Sonntag am Teilnehmerrekord von 170 aus dem Jahr 2014 gekratzt. Dietmar Hallbauer vom SV Vorwärts Zwickau, der den Wettkampf gemeinsam mit der GGZ und der Berufsfeuerwehr organisiert, freute sich vor allem über die gute Beteiligung bei den Kindern...