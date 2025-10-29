Besondere Brisanz oder nicht? Meeraner SV trifft in Fußball-Landesklasse auf den VfB Schöneck mit Ex-Coach Marco Waldenburger

In der Winterpause der vergangenen Saison trennte sich der MSV überraschend von dem 50-Jährigen. Der Trainer kritisierte die Mannschaft, die danach zum Höhenflug ansetzte. Was er und sein Nachfolger zur Partie sagen.

Wiedersehen macht Freude, heißt es. Gilt das auch am Sonntag in der Fußball-Landesklasse West? Dann kehrt mit Marco Waldenburger an der Seitenlinie des Spitzenreiters VfB Schöneck (25 Punkte) der Ex-Coach des Meeraner SV (10. Platz/10 Punkte) zurück an seine alte Wirkungsstätte in Westsachsen. Am 31. Oktober 2023 hatte er den MSV übernommen... Wiedersehen macht Freude, heißt es. Gilt das auch am Sonntag in der Fußball-Landesklasse West? Dann kehrt mit Marco Waldenburger an der Seitenlinie des Spitzenreiters VfB Schöneck (25 Punkte) der Ex-Coach des Meeraner SV (10. Platz/10 Punkte) zurück an seine alte Wirkungsstätte in Westsachsen. Am 31. Oktober 2023 hatte er den MSV übernommen...