Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Besondere Brisanz oder nicht? Meeraner SV trifft in Fußball-Landesklasse auf den VfB Schöneck mit Ex-Coach Marco Waldenburger

Vom 31. Oktober 2023 bis zur Winterpause der vergangenen Saison war Marco Waldenburger Coach beim Meeraner SV.
Vom 31. Oktober 2023 bis zur Winterpause der vergangenen Saison war Marco Waldenburger Coach beim Meeraner SV. Bild: Andreas Kretschel
Vom 31. Oktober 2023 bis zur Winterpause der vergangenen Saison war Marco Waldenburger Coach beim Meeraner SV.
Vom 31. Oktober 2023 bis zur Winterpause der vergangenen Saison war Marco Waldenburger Coach beim Meeraner SV. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Besondere Brisanz oder nicht? Meeraner SV trifft in Fußball-Landesklasse auf den VfB Schöneck mit Ex-Coach Marco Waldenburger
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Winterpause der vergangenen Saison trennte sich der MSV überraschend von dem 50-Jährigen. Der Trainer kritisierte die Mannschaft, die danach zum Höhenflug ansetzte. Was er und sein Nachfolger zur Partie sagen.

Wiedersehen macht Freude, heißt es. Gilt das auch am Sonntag in der Fußball-Landesklasse West? Dann kehrt mit Marco Waldenburger an der Seitenlinie des Spitzenreiters VfB Schöneck (25 Punkte) der Ex-Coach des Meeraner SV (10. Platz/10 Punkte) zurück an seine alte Wirkungsstätte in Westsachsen. Am 31. Oktober 2023 hatte er den MSV übernommen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
10.10.2025
5 min.
Vom VfB Empor Glauchau bis zum FSV Zwickau: Fünf Teams aus Westsachsen kämpfen im Sachsenpokal um den Achtelfinaleinzug
In der vergangenen Saison strich der FSV Zwickau – hier mit Theo Martens (l.) im Zweikampf mit Louis Gaiada – beim damaligen Sachsenliga-Spitzenreiter VfB Empor Glauchau frühzeitig im Landespokal die Segel.
Während der Ober- und der Regionalligist auswärts antreten, haben der Meeraner SV, Fortschritt Lichtenstein und der Oberlungwitzer SV Heimrecht. „Freie Presse“ hat vor der 3. Runde Stimmen gesammelt.
Torsten Ewers, Markus Pfeifer
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
17:30 Uhr
3 min.
Fußball-Oberliga: Beim VfB Empor Glauchau liegt vor dem Duell gegen den Bischofswerdaer FV in der Ruhe die Kraft
Glauchaus Torwart Dominik Reissig – hier in der Partie gegen den RSV Eintracht am Ball – will am Sonntag gegen seinen Ex-Verein Bischofswerda gewinnen.
Vor dem Heimspiel am Sonntag stehen die Westsachsen auf einem potenziellen Abstiegsplatz. Wie die Stimmung im Team ist – und welche beiden Spieler vergangene Saison kurz das Trikot des Gegners trugen.
Torsten Ewers
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
Mehr Artikel