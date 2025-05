Billard: Beim Finale des Drei-Länder-Rankings in Hohenstein-Ernstthal freut sich auch der Ambulante Kinderhospizdienst Westsachsen

In der Variante „Snooker“ hat sich der ortsansässige Verein SPC als würdiger Gastgeber für die Endrunde erwiesen. Wer den Pokal gewann und wo die Spiele als Aufzeichnung zu sehen sind – wenn man denn viel Zeit hat.

First things first, wie die Amerikaner sagen. Oder einfach frei auf Deutsch übersetzt: Das Wichtigste zuerst. Bei der Endrunde des Drei-Länder-Rankings in der Billard-Variante Snooker im Vereinsheim des SPC Hohenstein-Ernstthal wurde die erste „Trophäe“ überreicht, ehe überhaupt die erste Kugel angestoßen wurde. Einen Teil der...