Blau-Gelb Mülsen: Frühe Führung stellt Weichen für Pflichtsieg in Frankenberg

Die Landesklasse-Fußballer haben den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz am Samstag auf drei Punkte reduziert. Allerdings zeigte der 2:0-Erfolg auch, warum das Team im Abstiegskampf steckt.

Der SV Blau-Gelb Mülsen hat am Samstag in der Fußball-Landesklasse seine Pflichtaufgabe im Kampf um den Klassenerhalt erfüllt. Die Mannschaft kam beim Vorletzten Barkas Frankenberg (erst vier Punkte) zu einem schmucklosen Auswärtssieg und hat sich mit neun Punkten aus den jüngsten fünf Spielen an die Nichtabstiegsplätze herangearbeitet. Der...