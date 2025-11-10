Blau-Gelb Mülsen gibt die rote Laterne in der Fußball-Landesklasse ab

Gegen Favorit Marienberg kamen die Westsachsen am Sonntag zum Unentschieden. Im Abstiegskampf gab es zudem späte Schützenhilfe von einem Konkurrent aus Westsachsen.

So nah wie am Sonntag waren die Landesklasse-Kicker des SV Blau-Gelb Mülsen dem zweiten Saisonsieg lange nicht. In der 41. Minute versenkte Niklas Böhm einen Freistoß zum 1:0. Das letzte Mal lagen die Westsachsen am siebten Spieltag gegen den VfB Annaberg in Führung. Zwar wurde es danach nicht so eine Enttäuschung wie beim 1:6 Anfang Oktober,...