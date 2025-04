Blau-Gelb Mülsen hadert mit Abseitstor und Spielglück

Der Drittletzte der Fußball-Landesklasse trat am Sonntag mit leeren Händen die Heimfahrt vom Spiel in Thalheim an. Dabei hatte es bis in die Schlussphase hinein zumindest nach einem Remis ausgesehen.

Blau-Gelb Mülsen hat in der Fußball-Landesklasse am Sonntag eine in mehrfacher Hinsicht bittere Niederlage beim neuen Spitzenreiter SV Tanne Thalheim hinnehmen müssen. Zum einen fiel der 2:1-Siegtreffer der Erzgebirger kurz vor Schluss, als der eingewechselte Patrick Ströhle einen Konter abschloss (87.). „Es ist lobenswert, dass die... Blau-Gelb Mülsen hat in der Fußball-Landesklasse am Sonntag eine in mehrfacher Hinsicht bittere Niederlage beim neuen Spitzenreiter SV Tanne Thalheim hinnehmen müssen. Zum einen fiel der 2:1-Siegtreffer der Erzgebirger kurz vor Schluss, als der eingewechselte Patrick Ströhle einen Konter abschloss (87.). „Es ist lobenswert, dass die...