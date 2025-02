Blau-Gelb Mülsen: Torjäger-Ersatz schnürt im ersten Testspiel gleich einen Dreierpack

Die Landesklasse-Fußballer des Vereins haben den TV Oberfrohna 4:1 besiegt. Dabei präsentierte sich vor allem ein eigentlich schon aus der ersten Mannschaft verabschiedeter Routinier in Torlaune.

Das erste Vorbereitungsspiel des SV Blau-Gelb Mülsen für die Rückrunde in der Fußball-Sachsenklasse West hielt am Sonntag eine besondere Geschichte parat: Beim 4:1-Sieg gegen die Westsachsenliga-Elf des TV Oberfrohna spielte sich mit Thomas Baumann ein Mülsener in den Vordergrund, der eigentlich im Sommer 2024 schon aus der ersten Mannschaft...