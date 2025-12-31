MENÜ
  • Blau-Gelb Mülsen: Vom Hinrundenfazit des 22-jährigen Kapitäns und drei Ausfällen in der Rückrunde der Fußball-Sachsenklasse

Für Noah Schebitz (r) und den SV Blau-Gelb Mülsen lief es vor der Winterpause in der Fußball-Landesklasse richtig gut. Bild: Ralf Wendland
Für Noah Schebitz (r) und den SV Blau-Gelb Mülsen lief es vor der Winterpause in der Fußball-Landesklasse richtig gut. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Blau-Gelb Mülsen: Vom Hinrundenfazit des 22-jährigen Kapitäns und drei Ausfällen in der Rückrunde der Fußball-Sachsenklasse
Von Philip Meyer
In den Spielen vor der Winterpause haben die Westsachsen einen Schlussspurt hingelegt und stehen vorerst auf einem Nichtabstiegsplatz. So gibt es eine Baustelle weniger für die Wintervorbereitung.

„Am Anfang der Saison wurden die Karten neu gemischt.“ Der Satz von Noah Schebitz klingt nach einer klassischen Fußball-Floskel, ist mit Blick auf das Landesklasse-Team des SV Blau-Gelb Mülsen im Allgemeinen und auf den 22-Jährigen im Speziellen jedoch mehr als angebracht. Denn nachdem Sven Döhler im Sommer das Traineramt übernahm, bekam...
