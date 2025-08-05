Blau-Gelb Mülsen vor dem Saisonstart in der Fußball-Landesklasse: Impulse des neuen Trainergespanns treffen auf fruchtbaren Boden

Zwickau
Gleich am ersten Spieltag wartet mit dem Derby bei Fortschritt Lichtenstein ein Höhepunkt auf das Team des neuen Coaches Sven Döhler. Die Vorbereitung verlief spannend.
Ein Herzschlagfinale wie in der vergangenen Saison, als der Klassenerhalt erst am letzten Spieltag eingetütet wurde, wollen die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Gelb Mülsen im kommenden Frühjahr vermeiden. Der Ligaverbleib ist trotzdem erst einmal das Hauptziel von Trainer Sven Döhler. „Wir wollen eine stabile Runde spielen, uns...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.