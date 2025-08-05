Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Blau-Gelb Mülsen vor dem Saisonstart in der Fußball-Landesklasse: Impulse des neuen Trainergespanns treffen auf fruchtbaren Boden

Stürmer Niklas Böhm (rechts) erzielte in fünf Testspielen fünf Tore für Blau-Gelb Mülsen.
Stürmer Niklas Böhm (rechts) erzielte in fünf Testspielen fünf Tore für Blau-Gelb Mülsen. Bild: Ralf Wendland
Stürmer Niklas Böhm (rechts) erzielte in fünf Testspielen fünf Tore für Blau-Gelb Mülsen. Bild: Ralf Wendland
Stürmer Niklas Böhm (rechts) erzielte in fünf Testspielen fünf Tore für Blau-Gelb Mülsen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Blau-Gelb Mülsen vor dem Saisonstart in der Fußball-Landesklasse: Impulse des neuen Trainergespanns treffen auf fruchtbaren Boden
Von Philip Meyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gleich am ersten Spieltag wartet mit dem Derby bei Fortschritt Lichtenstein ein Höhepunkt auf das Team des neuen Coaches Sven Döhler. Die Vorbereitung verlief spannend.

Ein Herzschlagfinale wie in der vergangenen Saison, als der Klassenerhalt erst am letzten Spieltag eingetütet wurde, wollen die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Gelb Mülsen im kommenden Frühjahr vermeiden. Der Ligaverbleib ist trotzdem erst einmal das Hauptziel von Trainer Sven Döhler. „Wir wollen eine stabile Runde spielen, uns...
