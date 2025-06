Blau-Gelb Mülsen wahrt mit Heimsieg gegen Auerbach II die Chance auf den Klassenerhalt

Die Landesklasse-Fußballer konnten die Entscheidung auf den letzten Spieltag vertagen. Dabei gibt die Leistung vom Sonntag Aufwind für den Showdown zum Saisonabschluss.

Die Entscheidung, in welcher Liga die Fußballer des SV Blau-Gelb Mülsen in der nächsten Saison spielen, haben sie am Sonntag aus eigener Kraft auf den letzten Spieltag der Landesklasse in einer Woche gehievt. Beim 3:0-Heimsieg gegen den VfB Auerbach II wendeten sie den Weg in die Kreisoberliga vorerst ab und springen sogar vorbei an Mittweida...