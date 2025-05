Bleibt das Final Four im Floorball in Zwickau eine einmalige Angelegenheit?

Der UV Zwigge hat am Wochenende viel positives Feedback für die Ausrichtung der Pokalendrunde in der Stadthalle bekommen. Trotzdem will eine erneute Bewerbung als Ausrichter gut überlegt sein.

Der UV Zwigge und der Verband Floorball Deutschland haben nach dem Final Four am Wochenende in der Stadthalle Zwickau keinerlei Zeitdruck. „Es wird Ende dieser Woche und Anfang nächster Woche die eine oder andere Auswertungsrunde geben. Dann sehen wir weiter", sagte Hauptorganisator Paul Morgenroth vom UV Zwigge am Dienstag.