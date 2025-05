Blut und Wut: Hitzige Szenen bei den Zwickauer Zweitliga-Wasserballern

In den beiden letzten Heimspielen der Saison hat das Team des SV Zwickau 04 am Wochenende Punkte liegen gelassen. Welche Partie dabei für erhitzte Gemüter, Verletzungen und ein emotionales Nachspiel sorgte.

Es laufen am Sonntagvormittag die letzten Sekunden in der Zwickauer Glück-auf-Schwimmhalle. Ein Tor Rückstand, ein letzter Angriff – doch der Abschluss der Gastgeber vom SV Zwickau 04 wird Beute des Brandenburger Schlussmanns und es bleibt bei der knappen 13:14-Niederlage für die Hausherren im Duell mit dem ASC Brandenburg an der Havel....