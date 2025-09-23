Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
KSSV-Athlet Linus Tesch (links) konnte sich dank technisch-taktisch klugem Boxen gegen den Bundesligakämpfer Dennis Röhner vom BC Chemnitz überzeugend durchsetzen.
KSSV-Athlet Linus Tesch (links) konnte sich dank technisch-taktisch klugem Boxen gegen den Bundesligakämpfer Dennis Röhner vom BC Chemnitz überzeugend durchsetzen. Bild: Udo Hentschel
Zwickau
Box-Landesmeisterschaft: Gastgeber vom KSSV Zwickau freuen sich gleich über sieben Titel
Von Udo Hentschel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spannende Kämpfe und klare Urteile sah das Publikum am Wochenende in der Crossener Sporthalle. Nicht nur deshalb wurde das Turnier für die Ausrichter zum vollen Erfolg.

30 Kämpfe, über 300 Zuschauer an beiden Turniertagen und sieben Titel für die Gastgeber vom KSSV Zwickau – die Box-Landesmeisterschaft der Elite und die parallel ausgetragene Bestenermittlung im Sportforum Crossen sorgte am Wochenende nicht nur beim Ausrichter für zufriedene Gesichter. „Der KSSV und der TSV Crossen haben einen Bombenjob...
18.09.2025
4 min.
Aggressiv war gestern: Zwickauer findet durchs Boxen zu mehr Ruhe
Rezan Boral (r.) – hier beim Sparring mit Payam Jusofie – gehört bei der Landesmeisterschaft im Cruisergewicht (bis 85 Kilogramm) zu den Top-Favoriten.
Von der Supermarktkasse ins Profigeschäft – diesen Traum verfolgt der 19-jährige Rezan Boral. Am Wochenende gehört er zu den Lokalmatadoren des KSSV, der in Crossen die Landesmeisterschaft ausrichtet.
Torsten Ewers
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
05.08.2025
2 min.
Boxer des KSSV Zwickau kommen an der Ostsee ins Schwitzen
Die Boxer des KSSV Zwickau bestreiten in Usedom ein Trainingslager.
Die Westsachsen befinden sich derzeit im Trainingslager auf Usedom. Ein großes Highlight wirft seine Schatten bereits voraus.
Torsten Ewers
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel