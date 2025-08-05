Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Boxer des KSSV Zwickau bestreiten in Usedom ein Trainingslager.
Die Boxer des KSSV Zwickau bestreiten in Usedom ein Trainingslager. Bild: Frank Hillmer/Verein
Die Boxer des KSSV Zwickau bestreiten in Usedom ein Trainingslager.
Die Boxer des KSSV Zwickau bestreiten in Usedom ein Trainingslager. Bild: Frank Hillmer/Verein
Zwickau
Boxer des KSSV Zwickau kommen an der Ostsee ins Schwitzen
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Westsachsen befinden sich derzeit im Trainingslager auf Usedom. Ein großes Highlight wirft seine Schatten bereits voraus.

Die Boxhandschuhe haben sie zu Hause gelassen. Dennoch kommen die Schüler, Kadetten und Junioren des KSSV Zwickau auf Usedom ganz schön ins Schwitzen. Dort arbeitet der Nachwuchs des Vereins seit Sonntag in einem einwöchigen Trainingslager an seiner Fitness – eine Grundvoraussetzung in der körperlich fordernden Sportart. „Wir hatten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
17.03.2025
2 min.
Frust beim Cheftrainer trotz viermal Gold für Boxer des KSSV Zwickau
Trainer Frank Hillmer (im Hintergrund rechts) sah Arham Soomro vom KSSV Zwickau (in rot) im Halbfinale gegen Maddox Wolf von der SG Neuwelt klar vorn. Das Kampfgericht entschied anders.
Für Frank Hillmer wurde die Landesmeisterschaft des Nachwuchses in Klingenthal von einem Urteil des Kampfgerichts getrübt. Dafür gehörte einer der Titelgewinne in die Kategorie „Überraschung“.
Monty Gräßler
07.03.2025
3 min.
Boxer des KSSV Zwickau fiebern doppeltem Heimspiel in Crossen entgegen
Ameed Khan, Arham Soumro sowie Rocky Schulz freuen sich schon auf die Meisterschaftskämpfe und Enayatullah Walizade, Abdullah Ahmadi und Rezan Boral (von links nach rechts) auf ihre Duelle am Abend.
Der Verein richtet am Samstag gleich zwei hochkarätige Wettkämpfe aus. Die Vorbereitung war für die Zwickauer eine schweißtreibende Angelegenheit. Denn der Trainer kannte kein Pardon.
Udo Hentschel
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel