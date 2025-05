BSV Sachsen Zwickau: A-Jugend braucht aus zwei Spielen einen Sieg für die nächste Runde

Gleich in zwei Altersklassen stellen sich die Handballtalente aus Westsachsen der Qualifikation für die Bundesliga. Wer die Gegner sind und wie der Modus ist.

Einer großen Herausforderung stellen sich die Nachwuchstalente des BSV Sachsen Zwickau an den nächsten beiden Wochenenden. Bei zwei Qualifikationsturnieren wollen die jungen Handballerinnen ihre Chancen wahren, sowohl in der A- als auch in der B-Jugend in der kommenden Saison in der Bundesliga vertreten zu sein. Die vermeintlich leichtere...