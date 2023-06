BSV Sachsen Zwickau bejubelt Klassenerhalt in der Bundesliga

Riesenjubel bei den Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau und ihren Fans. Die Mannschaft hat zum zweiten Mal in Folge den Klassenerhalt in der Bundesliga in der Relegation klar gemacht. Und wie: Der Vorletzte der 1. Liga, der am Mittwochabend in eigener Halle bereits das Hinspiel gegen den Zweiten der 2. Liga, Frisch Auf Göppingen, 26:23...