Für Lea-Sophie Walkowiak und die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau war am Samstag in Oldenburg nichts zu holen.
Für Lea-Sophie Walkowiak und die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau war am Samstag in Oldenburg nichts zu holen. Bild: Marko Unger
Für Lea-Sophie Walkowiak und die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau war am Samstag in Oldenburg nichts zu holen.
Für Lea-Sophie Walkowiak und die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau war am Samstag in Oldenburg nichts zu holen. Bild: Marko Unger
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau bekommt zum Saisonauftakt viele Hausaufgaben mit auf den Weg
Redakteur
Von Anika Zimny
Im ersten Punktspiel der neuen Bundesligasaison blieben die Westsächsinnen beim VfL Oldenburg über weite Strecken chancenlos. Auf welchen Aspekt die Mannschaft aufbauen kann.

Den Start in ihre fünfte Saison in der 1. Bundesliga hätten sich die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau sicherlich anders gewünscht: Beim VfL Oldenburg blieb die Mannschaft von Trainer Norman Rentsch am Samstagabend fast die gesamte Spielzeit über ohne wirkliche Chance auf einen Auswärtserfolg. Am Ende spielgelte die 23:28...
