MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • BSV Sachsen Zwickau: Die zupackende Art von Charlotte Kähr ist nicht nur aus sportlichen Gründen ein wichtiges Zeichen

Charlotte Kähr (links) wurde am Samstag beim Unentschieden gegen Metzingen in der zweiten Halbzeit vor allem in der Abwehr zum wichtigen Faktor.
Charlotte Kähr (links) wurde am Samstag beim Unentschieden gegen Metzingen in der zweiten Halbzeit vor allem in der Abwehr zum wichtigen Faktor. Bild: Marko Unger
Charlotte Kähr (links) wurde am Samstag beim Unentschieden gegen Metzingen in der zweiten Halbzeit vor allem in der Abwehr zum wichtigen Faktor.
Charlotte Kähr (links) wurde am Samstag beim Unentschieden gegen Metzingen in der zweiten Halbzeit vor allem in der Abwehr zum wichtigen Faktor. Bild: Marko Unger
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau: Die zupackende Art von Charlotte Kähr ist nicht nur aus sportlichen Gründen ein wichtiges Zeichen
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Wochen nach ihrer schweren Verletzung stand die Schweizerin am Samstag wieder mit auf dem Parkett – und stellte sich trotz eigener Probleme in den Dienst der Mannschaft.

Zwischen großer Zuversicht und ersten Fragezeichen mit Blick auf den erhofften Heimsieg für den BSV Sachsen Zwickau lagen am Samstag in der Sparkassen-Arena Zwickau nur wenige Minuten. Als die Partie gegen den TuS Metzingen begann, dürften die Anhänger der Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen zunächst aufgeatmet haben. Drei Wochen nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
26.01.2026
2 min.
Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst
Die Einsatzkräfte suchen noch nach Überlebenden.
Tragödie auf See: Mindestens zwölf Tote und 200 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach einem Fährunglück. Aber Dutzende werden im Meer vermisst.
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
10.01.2026
4 min.
BSV Sachsen Zwickau: So geht es Charlotte Kähr nach dem Schockmoment im Heimspiel gegen Göppingen
Gestützt von Physiotherapeut Eric Kugler und ihren Teamkolleginnen musste Charlotte Kähr am Samstag nach der Verletzung vom Feld begleitet werden.
Nach einem harten Zusammenstoß musste die Rückraumspielerin der Bundesliga-Handballerinnen am vergangenen Samstag von der Platte direkt ins Krankenhaus. Wie sie das erlebte und was sie aktuell macht.
Anika Zimny
15.01.2026
2 min.
BSV Sachsen Zwickau steht schon vor Anpfiff bei Borussia Dortmund auf verlorenem Posten
Viel mehr als sie sechs Feldspielerinnen, hier vor dem Anpfiff, hatte der BSV Sachsen Zwickau in Dortmund nicht zur Verfügung.
Beim Meisterschaftsfavoriten kassierten die Bundesliga-Handballerinnen am Mittwochabend eine klare Niederlage. Wieso die Zwickauerinnen ohne Chance waren und warum die Stimmung trotzdem gut war.
Anika Zimny
Mehr Artikel