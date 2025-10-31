BSV Sachsen Zwickau: Diese Punkte zeigten gegen Halle-Neustadt den erfolgreichen Reifeprozess der Bundesliga-Handballerinnen

Zwickau
Der Druck vor dem Ostderby gegen den Aufsteiger ließ sich für die Westsächsinnen nicht leugnen. Wie das Team damit umging und wie eine von den Fans ungeliebte Entscheidung zum Erfolg führte.
„Wir brauchen die fünf.“ Diesen Satz sagte Trainer Norman Rentsch am Donnerstagabend etwa zur Mitte der ersten Halbzeit, nur hörbar für die Auswechselspielerinnen und in den ersten Zuschauerreihen hinter der Mannschaftsbank des BSV Sachsen Zwickau. Und er wiederholte ihn nach dem Abpfiff im Ostderby der Handball-Bundesliga gegen den SV...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.