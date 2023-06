BSV Sachsen Zwickau: EM-Medaillengewinnerin verstärkt den Rückraum

Das ist eine Ansage an die Konkurrenz: Handball-Bundesligist BSV Sachsen Zwickau hat innerhalb von 24 Stunden die Verpflichtung von gleich zwei Nationalspielerinnen verkündet. Am Donnerstag gab der Verein bekannt, dass mit Rita Lakatos eine ungarische Auswahlspielerin an die Mulde wechselt. Am Freitag folgte die Meldung, dass auch Natasa Corovic...