BSV Sachsen Zwickau: Enttäuschte Gesichter nach einer Niederlage, die viel Mut macht

Nur ein Tor fehlte den Bundesliga-Handballerinnen am Samstag, um erstmals gegen den Thüringer HC zu punkten. Was den Ausschlag gab und warum für lange Traurigkeit keine Zeit bleibt.

Enttäuschte Gesichter nach Partien gegen den Thüringer HC, das kennen die Anhänger des BSV Sachsen Zwickau von den Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen. Seit dem Aufstieg ins deutsche Oberhaus 2021 war für das Team von Trainer Norman Rentsch im Ostderby gegen den Deutschen Rekordmeister noch nie etwas zu holen gewesen. Die Enttäuschung...