Im Angriff kamen Silje Brøns Petersen (am Ball) und die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau im Ostderby zwar oft genug gut zum Wurf – am Ende fehlte beim 31:32 aber ein Tor für einen Punktgewinn.
Im Angriff kamen Silje Brøns Petersen (am Ball) und die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau im Ostderby zwar oft genug gut zum Wurf – am Ende fehlte beim 31:32 aber ein Tor für einen Punktgewinn. Bild: Marko Unger
Im Angriff kamen Silje Brøns Petersen (am Ball) und die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau im Ostderby zwar oft genug gut zum Wurf – am Ende fehlte beim 31:32 aber ein Tor für einen Punktgewinn. Bild: Marko Unger
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau: Enttäuschte Gesichter nach einer Niederlage, die viel Mut macht
Redakteur
Von Anika Zimny
Nur ein Tor fehlte den Bundesliga-Handballerinnen am Samstag, um erstmals gegen den Thüringer HC zu punkten. Was den Ausschlag gab und warum für lange Traurigkeit keine Zeit bleibt.

Enttäuschte Gesichter nach Partien gegen den Thüringer HC, das kennen die Anhänger des BSV Sachsen Zwickau von den Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen. Seit dem Aufstieg ins deutsche Oberhaus 2021 war für das Team von Trainer Norman Rentsch im Ostderby gegen den Deutschen Rekordmeister noch nie etwas zu holen gewesen. Die Enttäuschung...
