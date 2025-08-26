Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
So jubeln wie hier nach dem Spiel gegen den BSV Sachsen Zwickau wird die HB Ludwigsburg künftig nicht mehr: Der amtierende Meister der 1. Bundesliga muss seinen Spielbetrieb einstellen.
So jubeln wie hier nach dem Spiel gegen den BSV Sachsen Zwickau wird die HB Ludwigsburg künftig nicht mehr: Der amtierende Meister der 1. Bundesliga muss seinen Spielbetrieb einstellen.
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau: Erste Abstiegsfrage in der Bundesliga ist schon vorm Saisonstart entschieden
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Dienstag steht fest, dass sich der amtierende Meister HB Ludwigsburg aus dem Spielbetrieb im deutschen Oberhaus zurückzieht. Was das für Konsequenzen für das Team aus Westsachsen hat.

Die Mannschaften der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) haben seit Dienstagvormittag Gewissheit: Die neue Saison im deutschen Oberhaus wird nur mit elf Mannschaften gespielt. Nachdem mit der HB Ludwigsburg nicht nur der amtierende Meister, sondern auch das dominante Team der vergangenen Jahre im Juli einen Antrag auf Eröffnung eines...
