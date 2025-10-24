BSV Sachsen Zwickau fährt Belastung für Körper und Köpfe wieder hoch

Fast ein Drittel der Saison ist offiziell in der Handball Bundesliga Frauen bereits um. Das Team aus Westsachsen aber hat erst drei Spiele absolviert. Warum jetzt auswärts auch der Werbegedanke zählt.

Die Tabelle in der Alsco Handball Bundesliga Frauen ist derzeit nicht mehr als eine Randnotiz für den BSV Sachsen Zwickau. Denn weil der Spielplan für das Team aus Westsachsen aufgrund internationaler Einsätze der Konkurrenz – die Partie vom 2. Spieltag gegen Dortmund ist erst Ende Januar – sowie der Insolvenz von Meister Ludwigsburg und... Die Tabelle in der Alsco Handball Bundesliga Frauen ist derzeit nicht mehr als eine Randnotiz für den BSV Sachsen Zwickau. Denn weil der Spielplan für das Team aus Westsachsen aufgrund internationaler Einsätze der Konkurrenz – die Partie vom 2. Spieltag gegen Dortmund ist erst Ende Januar – sowie der Insolvenz von Meister Ludwigsburg und...