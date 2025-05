BSV Sachsen Zwickau: Für den erfolgreichen Klassenerhalt kommt es auf die Lücken an

Der Countdown für den Showdown im Abstiegskampf der Zwickauer Bundesliga-Handballerinnen hat begonnen. Noch vier Tage bleiben, um am Samstag optimal vorbereitet ins entscheidende Spiel gegen Leverkusen zu gehen. Die Fans haben dabei ein erstes Zeichen gesetzt.

Trainer Norman Rentsch setzt in der Vorbereitung auf das alles entscheidende Spiel der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau vor allem auf positive Rückblicke. Wenn seine Mannschaft am Samstag, 17 Uhr in der Stadthalle den TSV Bayer 04 Leverkusen empfängt und nur mit einem Sieg den Klassenerhalt sichern kann, dann soll das Team vor...