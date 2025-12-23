BSV Sachsen Zwickau: Große Kartennachfrage für das Bundesliga-Heimspiel gegen den Thüringer HC

Für das Ostderby der Handballerinnen am 27. Dezember sind im Vorverkauf schon 2000 Tickets weggegangen. Das liegt nicht nur am Termin, sondern auch an den zuletzt guten Zwickauer Leistungen.

Eine große Kulisse zeichnet sich für das Heimspiel der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau am 27. Dezember gegen den Thüringer HC ab. Wie der Zwickauer Verein mitteilte, ist am Montag im Kartenvorverkauf die 2000-er Marke geknackt worden. Damit wird am Samstag, 18 Uhr in der Sparkassen Arena (Stadthalle) die Zuschauerzahl vom... Eine große Kulisse zeichnet sich für das Heimspiel der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau am 27. Dezember gegen den Thüringer HC ab. Wie der Zwickauer Verein mitteilte, ist am Montag im Kartenvorverkauf die 2000-er Marke geknackt worden. Damit wird am Samstag, 18 Uhr in der Sparkassen Arena (Stadthalle) die Zuschauerzahl vom...