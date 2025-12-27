BSV Sachsen Zwickau: Großer Kampf gegen den Thüringer HC wird nicht belohnt

Nichts für schwache Nerven war das Ostderby der Handball-Bundesliga Frauen am Samstagabend. Was am Ende den Ausschlag zu Gunsten der Gäste gab.

Das Glück, es war am Samstagabend nicht auf Seiten der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau. Gegen den Thüringer HC – immerhin Deutscher Rekordmeister und aktueller Titelträger der European League – fehlte genau das, um gegen den Favoriten für die Sensation und einen Sieg zu sorgen. Sinnbildlich dafür war eine Szene kurz...