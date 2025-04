BSV Sachsen Zwickau: Handballerinnen setzen Ausrufezeichen in Buxtehude

So souverän hätte das wohl kaum einer erwartet: Die Zwickauerinnen ließen in der Abstiegsrunde der Bundesliga beim 32:29 im Norden nicht viel anbrennen. Arwen Gorb hatte eine einfache Erklärung dafür.

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben sich am Samstagnachmittag eine gute Ausgangsposition verschafft, um schon in der ersten Abstiegsrunde den Klassenerhalt in der Bundesliga perfekt machen zu können. Der Tabellenelfte der Hauptrunde warf beim auf Platz 10 eingekommenen Buxtehuder SV einen 32:29 (18:16)-Sieg heraus. Damit können die...