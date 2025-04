BSV Sachsen Zwickau: Juniorteam soll sich vor voller Halle aus der Regionalliga verabschieden

Der Abstieg der Zwickauer Talente in die Handball-Oberliga ist schon länger klar. Trotzdem rührt der Verein vor der Partie am Sonntag ordentlich die Werbetrommel. Warum?

Der größte sportliche Reiz dürfte am Sonntagnachmittag in der Sporthalle Neuplanitz in einer Personalie beim Gegner liegen. Wenn das Juniorteam des BSV Sachsen Zwickau in der Regionalliga Mitteldeutschland im letzten Heimspiel ab 16 Uhr den SV Union Halle-Neustadt II empfängt, dann kehrt mit Leona Moritz eine Spielerin zurück, die im...