BSV Sachsen Zwickau: Knatsch vorm Entscheidungsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen

Am Samstag kommt es zum Showdown im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga der Frauen. Schon vorher kochen die Emotionen abseits der Platte hoch.

Allein die sportlichen Rahmenbedingungen versprechen am Samstag in der Zwickauer Stadthalle eigentlich schon Emotionen pur. Wenn ab 17 Uhr der BSV Sachsen Zwickau ins alles entscheidende Spiel um den Klassenerhalt gegen den TSV Bayer 04 Leverkusen geht, dann zählt für beide Mannschaften nur ein Sieg. Wer das Duell verliert, der steigt in die 2....