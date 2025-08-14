Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kaho Nakayama (Mitte) und die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau hatten im Testspiel am Donnerstag gegen Zweitligist HC Leipzig ordentlich zu kämpfen für den Sieg.
Kaho Nakayama (Mitte) und die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau hatten im Testspiel am Donnerstag gegen Zweitligist HC Leipzig ordentlich zu kämpfen für den Sieg. Bild: Marko Unger
Kaho Nakayama (Mitte) und die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau hatten im Testspiel am Donnerstag gegen Zweitligist HC Leipzig ordentlich zu kämpfen für den Sieg.
Kaho Nakayama (Mitte) und die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau hatten im Testspiel am Donnerstag gegen Zweitligist HC Leipzig ordentlich zu kämpfen für den Sieg. Bild: Marko Unger
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau kommt im Test gegen den HC Leipzig mächtig ins Schwitzen
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Sachsenderby als zweites Vorbereitungsspiel innerhalb von zwei Tagen wurde für die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen zur kräftezehrenden Angelegenheit. Das lag nur zum Teil am Wetter.

Ordentlich gefordert wurde Handball-Bundesligist BSV Sachsen Zwickau am Donnerstagabend im Sachsenderby gegen den HC Leipzig. Im zweiten von zwei Vorbereitungsspielen vor eigenem Publikum sahen die 248 Zuschauer in der erneut überraschend gut gefüllten, angesichts der Außentemperaturen aber auch tropischen Sporthalle Neuplanitz ein deutlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
13.08.2025
3 min.
BSV Sachsen Zwickau legt im Trainingslager auch den Fokus auf die Stimmung in der Mannschaft
Den freien Sonntag im Trainingslager nutzten die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau für einen Ausflug an die Nordseeküste.
In den vergangenen Tagen verließen die Bundesliga-Handballerinnen die gewohnte Umgebung, um neue Impulse in der Saisonvorbereitung zu setzen. Welche positiven Aspekte Trainer Norman Rentsch dabei sah.
Anika Zimny
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
31.07.2025
2 min.
BSV Sachsen Zwickau verdient sich im ersten Testspiel viel Applaus seiner Fans
Laura Penzes ist eine von sieben neuen Spielerinnen beim BSV Sachsen Zwickau. Am Donnerstagabend lief sie das erste Mal gemeinsam mit dem Team im Testspiel gegen die SG Kirchhof auf.
Am Donnerstagabend lief das neuformierte Team des Handball-Bundesligisten zum ersten Mal gemeinsam auf die Platte. Die SG Kirchhof erwies sich dabei als guter Auftaktgegner.
Anika Zimny
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel