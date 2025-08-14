BSV Sachsen Zwickau kommt im Test gegen den HC Leipzig mächtig ins Schwitzen

Das Sachsenderby als zweites Vorbereitungsspiel innerhalb von zwei Tagen wurde für die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen zur kräftezehrenden Angelegenheit. Das lag nur zum Teil am Wetter.

Ordentlich gefordert wurde Handball-Bundesligist BSV Sachsen Zwickau am Donnerstagabend im Sachsenderby gegen den HC Leipzig. Im zweiten von zwei Vorbereitungsspielen vor eigenem Publikum sahen die 248 Zuschauer in der erneut überraschend gut gefüllten, angesichts der Außentemperaturen aber auch tropischen Sporthalle Neuplanitz ein deutlich... Ordentlich gefordert wurde Handball-Bundesligist BSV Sachsen Zwickau am Donnerstagabend im Sachsenderby gegen den HC Leipzig. Im zweiten von zwei Vorbereitungsspielen vor eigenem Publikum sahen die 248 Zuschauer in der erneut überraschend gut gefüllten, angesichts der Außentemperaturen aber auch tropischen Sporthalle Neuplanitz ein deutlich...