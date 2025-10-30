BSV Sachsen Zwickau lässt im Ostderby gegen Halle-Neustadt keine Zweifel am ersten Saisonsieg aufkommen

Ein Erfolg im Duell der einzigen beiden bisher punktlosen Teams der 1. Bundesliga war am Donnerstag Pflicht für das Team aus Westsachsen. Die erfüllten die Gastgeberinnen äußerst abgeklärt.

Verbissenheit und Feuer auf der Platte, tolle Stimmung auf den Rängen: Das Ostderby der Alsco Handball Bundesliga Frauen bot am Donnerstagabend den Zuschauern in der Sparkassen-Arena Zwickau perfekten Auftakt ins lange Wochenende. In das gehen vor allem die Gastgeberinnen des BSV Sachsen Zwickau zudem mit ziemlich viel Erleichterung, denn der...