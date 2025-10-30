Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Charlotte Kähr (am Ball) und die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau konnten am Donnerstagabend im Ostderby gegen Halle-Neustadt den ersten Sieg in dieser Saison feiern.
Charlotte Kähr (am Ball) und die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau konnten am Donnerstagabend im Ostderby gegen Halle-Neustadt den ersten Sieg in dieser Saison feiern. Bild: Marko Unger
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau lässt im Ostderby gegen Halle-Neustadt keine Zweifel am ersten Saisonsieg aufkommen
Redakteur
Von Anika Zimny
Ein Erfolg im Duell der einzigen beiden bisher punktlosen Teams der 1. Bundesliga war am Donnerstag Pflicht für das Team aus Westsachsen. Die erfüllten die Gastgeberinnen äußerst abgeklärt.

Verbissenheit und Feuer auf der Platte, tolle Stimmung auf den Rängen: Das Ostderby der Alsco Handball Bundesliga Frauen bot am Donnerstagabend den Zuschauern in der Sparkassen-Arena Zwickau perfekten Auftakt ins lange Wochenende. In das gehen vor allem die Gastgeberinnen des BSV Sachsen Zwickau zudem mit ziemlich viel Erleichterung, denn der...
