BSV Sachsen Zwickau: Laura Szabo findet perfekte Balance zwischen Leidenschaft und Coolness

Köpfchen war bei der Kreisläuferin der Zwickauer Bundesliga-Handballerin zum Auftakt in die finale Abstiegsrunde gefordert. Welchen Vorteil sie bei ihrem Team vor dem möglichen letzten Saisonspiel sieht.

Dass Laura Szabo das erste Finalspiel in der Abstiegsrunde der 1. Bundesliga auf der Platte beenden würde, das bezweifelten am vergangenen Mittwochabend nicht wenige Zuschauer in der Zwickauer Stadthalle. Und auch die Verantwortlichen des BSV Sachsen sowie die Kreisläuferin selbst waren da eher skeptisch. Der Grund: Bereits in der 15....