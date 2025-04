BSV Sachsen Zwickau: Mit intelligentem Handball ins fünfte Bundesliga-Jahr?

Für das möglicherweise entscheidende Heimspiel am Samstag gegen Buxtehude zeichnet sich eine große Kulisse ab. Beim Matchplan bindet der Trainer die Spielerinnen diesmal ganz bewusst und aktiv ein.

Es passte gut, dass der BSV Sachsen Zwickau am Donnerstag seine Pressekonferenz in einer Werkhalle von Spieltagspräsentator Juno Solar Werdau abhielt. Denn es wird ganz gewiss ein hartes Stück Arbeit, um mit einem Sieg im Heimspiel am Samstag, 18.30 Uhr in der Stadthalle Zwickau gegen den Buxtehuder SV den erneuten Klassenerhalt in der...