BSV Sachsen Zwickau: Nachwuchsteam gewinnt Turnier in Dänemark

Die D-Jugend-Handballerinnen haben sich am Wochenende in Kolding gegen internationale Konkurrenz behauptet. Dabei stellte die Mannschaft neben Kampfgeist am Ende auch Nervenstärke unter Beweis.

Der Jubel nach dem Sieg im Siebenmeterschießen war riesig. Schließlich hatten die elf- und zwölfjährigen Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau am Sonntag nicht irgendein Spiel gegen den Görlitzer HC gewonnen. Die D2-Jugend aus Zwickau und die Mädels aus Görlitz standen sich vielmehr im Finale des internationalen Kolding-Cups in der... Der Jubel nach dem Sieg im Siebenmeterschießen war riesig. Schließlich hatten die elf- und zwölfjährigen Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau am Sonntag nicht irgendein Spiel gegen den Görlitzer HC gewonnen. Die D2-Jugend aus Zwickau und die Mädels aus Görlitz standen sich vielmehr im Finale des internationalen Kolding-Cups in der...