BSV Sachsen Zwickau: Neuzugang kommt mit einem Handicap nach Westsachsen

Um mehr Breite im Kader zu haben, verpflichten die Bundesliga-Handballerinnen mit Zoe Stens eine dritte Kreisläuferin. Ob sie ihrem neuen Verein zum Saisonstart im September schon zur Verfügung steht, ist noch unklar.

Vor allem auf den Charakter kommt es Norman Rentsch als Trainer der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau bei neuen Spielerinnen an. Das unterstrich der 45-Jährige am Dienstagabend beim ersten Fantalk des Vereins in der Sporthalle Neuplanitz. Bei der zweiten Neuverpflichtung des BSV für die kommende Saison scheint das so gut zu...