BSV Sachsen Zwickau: Rückraumspielerin kommt mit Meisterehren und Aufstiegseuphorie

Beim SV Union Halle-Neustadt hatte Laura Penzes in dieser Saison großen Anteil an der direkten Rückkehr in die 1. Bundesliga. In Zwickau nimmt die Ungarin den Platz einer Landsfrau ein.

Absolut positive Emotionen aus der vergangenen Saison bringt der nächste Neuzugang der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau mit nach Westsachsen. Denn Rückraumspielerin Laura Penzes feierte beim SV Union Halle-Neustadt in den vergangenen Monaten nicht nur 28 Siege in 30 Spielen der 2. Bundesliga. Zudem stand für die Mannschaft,...