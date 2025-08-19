Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach nur einem Jahr in Zwickau verlässt Rückraumspielerin Arwen Gorb (am Ball) den BSV Sachsen Zwickau auf eigenen Wunsch.
Nach nur einem Jahr in Zwickau verlässt Rückraumspielerin Arwen Gorb (am Ball) den BSV Sachsen Zwickau auf eigenen Wunsch. Bild: Marko Unger/Archiv
Nach nur einem Jahr in Zwickau verlässt Rückraumspielerin Arwen Gorb (am Ball) den BSV Sachsen Zwickau auf eigenen Wunsch.
Nach nur einem Jahr in Zwickau verlässt Rückraumspielerin Arwen Gorb (am Ball) den BSV Sachsen Zwickau auf eigenen Wunsch. Bild: Marko Unger/Archiv
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau: Rückraumspielerin verlässt Verein auf eigenen Wunsch
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schon in den vergangenen Wochen fehlte Arwen Gorb bei allen offiziellen Auftritten des Handball-Bundesligisten. Warum, ist jetzt klar.

Aufgefallen war es spätestens zur offiziellen Saisoneröffnung am Montagabend auf dem Zwickauer Golfplatz. Am Dienstagmittag sorgte Handball-Bundesligist BSV Sachsen Zwickau endgültig für Klarheit: Mit Rückraumspielerin Arwen Gorb gehört die viertbeste Torschützin des Vereins in der abgelaufenen Saison künftig nicht mehr zum Aufgebot der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
15.08.2025
4 min.
BSV Sachsen Zwickau: Warum Trainer Norman Rentsch den schlechten Start gegen Leipzig wichtig fand
Mit sieben Toren war Laura Penzes am Donnerstag erfolgreichste Werferin des BSV Sachsen Zwickau im Testspiel gegen den HC Leipzig.
Knapp zwei Wochen bleiben den Bundesliga-Handballerinnen noch bis zum ersten Punktspiel in Oldenburg. Welche Mittel in der neuen Saison mehr Erfolge bringen könnten.
Anika Zimny
06.06.2025
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Rückraumspielerin kommt mit Meisterehren und Aufstiegseuphorie
Auf den Zug zum Tor von Laura Penzes setzen die Zwickauer Handballerinnen in der neuen Saison.
Beim SV Union Halle-Neustadt hatte Laura Penzes in dieser Saison großen Anteil an der direkten Rückkehr in die 1. Bundesliga. In Zwickau nimmt die Ungarin den Platz einer Landsfrau ein.
Anika Zimny
Mehr Artikel