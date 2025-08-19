BSV Sachsen Zwickau: Rückraumspielerin verlässt Verein auf eigenen Wunsch

Schon in den vergangenen Wochen fehlte Arwen Gorb bei allen offiziellen Auftritten des Handball-Bundesligisten. Warum, ist jetzt klar.

Aufgefallen war es spätestens zur offiziellen Saisoneröffnung am Montagabend auf dem Zwickauer Golfplatz. Am Dienstagmittag sorgte Handball-Bundesligist BSV Sachsen Zwickau endgültig für Klarheit: Mit Rückraumspielerin Arwen Gorb gehört die viertbeste Torschützin des Vereins in der abgelaufenen Saison künftig nicht mehr zum Aufgebot der...