BSV Sachsen Zwickau: Rückraumspielerin verlässt Verein auf eigenen Wunsch

Zwickau
Schon in den vergangenen Wochen fehlte Arwen Gorb bei allen offiziellen Auftritten des Handball-Bundesligisten. Warum, ist jetzt klar.
Aufgefallen war es spätestens zur offiziellen Saisoneröffnung am Montagabend auf dem Zwickauer Golfplatz. Am Dienstagmittag sorgte Handball-Bundesligist BSV Sachsen Zwickau endgültig für Klarheit: Mit Rückraumspielerin Arwen Gorb gehört die viertbeste Torschützin des Vereins in der abgelaufenen Saison künftig nicht mehr zum Aufgebot der...
