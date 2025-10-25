BSV Sachsen Zwickau schnuppert beim Torfestival an der Überraschung

Zwickau
Als klarer Außenseiter machten die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen bei der HSG Bensheim/Auerbach ein gutes Auswärtsspiel. Was am Ende für Frust sorgte und was Trainer Norman Rentsch lobte.
Die Gefühlswelt, sie war in den Interviews im Livestream bei sporteurope.tv am Samstagabend durchaus unterschiedlich bei Norman Rentsch und Silje Brons Petersen. Während die Rückraumspielerin der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau sichtbar mit der 38:43 (18:16)-Niederlage bei der HSG Bensheim/Auerbach haderte, stellte ihr...
