BSV Sachsen Zwickau: Showdown um den Klassenerhalt wird zur Nervenschlacht

Es ging um alles oder nichts für die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen. Bis zum erfolgreichen Ende spannten sie ihre Fans lange auf die Folter.

Der Showdown in der Handball-Bundesliga Frauen, er wurde am späten Samstagnachmittag zur Nervenschlacht. Vor 2012 Zuschauern in der Zwickauer Stadthalle, die dem Wunsch der Gastgeberinnen des BSV Sachsen nach roter Kleidung in großen Teilen nachgekommen waren, entwickelte sich über 60 Minuten im alles entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt...