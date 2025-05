BSV Sachsen Zwickau: So sieht es personell für den Abstiegsgipfel beim Buxtehuder SV aus

Fürs entscheidende Spiel der ersten Play-down-Runde in der Handball-Bundesliga steht dem Trainer wieder ein breiterer Kader zur Verfügung. Doch es gibt auch schlechte Nachrichten und einige Fragezeichen.

Klappt es am Samstag mit dem Klassenerhalt oder muss der BSV Sachsen Zwickau doch noch in die zweite Play-down-Runde gegen Bayer Leverkusen? Diese Frage wird im Auswärtsspiel beim Buxtehuder SV geklärt. Fest steht schon jetzt: Wenn 16 Uhr der Anpfiff ertönt, hat Zwickau mehr Spielerinnen zur Verfügung als vor zwei Wochen beim 32:29-Sieg an...