Acht Tore steuerte Romé Steverink am Sonntag in Dresden zum klaren Erfolg des BSV Sachsen Zwickau bei. Bild: Marko Unger
Acht Tore steuerte Romé Steverink am Sonntag in Dresden zum klaren Erfolg des BSV Sachsen Zwickau bei. Bild: Marko Unger
Acht Tore steuerte Romé Steverink am Sonntag in Dresden zum klaren Erfolg des BSV Sachsen Zwickau bei.
Acht Tore steuerte Romé Steverink am Sonntag in Dresden zum klaren Erfolg des BSV Sachsen Zwickau bei. Bild: Marko Unger
Zwickau
BSV Sachsen Zwickau startet mit standesgemäßem Erfolg in die neue Saison
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison machte der Handball-Bundesligist mit Außenseiter MSV Dresden in der 1. Runde des DHB-Pokals kurzen Prozess. Bei einer Sache waren die Gastgeberinnen aber erstklassig.

Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau stehen erwartungsgemäß in der zweiten Runde des DHB-Pokals. Die Mannschaft von Trainer Norman Rentsch setzte sich am Sonntagnachmittag bei Viertligist MSV Dresden nicht nur klar 40:9 (24:4) durch, sondern sorgte mit dem Ergebnis auch für den höchsten Sieg aller Teams zum Pokalauftakt. Die...
