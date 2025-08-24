BSV Sachsen Zwickau startet mit standesgemäßem Erfolg in die neue Saison

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison machte der Handball-Bundesligist mit Außenseiter MSV Dresden in der 1. Runde des DHB-Pokals kurzen Prozess. Bei einer Sache waren die Gastgeberinnen aber erstklassig.

Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau stehen erwartungsgemäß in der zweiten Runde des DHB-Pokals. Die Mannschaft von Trainer Norman Rentsch setzte sich am Sonntagnachmittag bei Viertligist MSV Dresden nicht nur klar 40:9 (24:4) durch, sondern sorgte mit dem Ergebnis auch für den höchsten Sieg aller Teams zum Pokalauftakt.