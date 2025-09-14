BSV Sachsen Zwickau: Taktischer Schachzug bringt nach katastrophalem Start zu wenig Erfolg

Bei der TuS Metzingen hatten sich die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen Chancen auf den ersten Saisonsieg ausgerechnet. Dafür machten sie aber vor allem aus Überzahlsituationen viel zu wenig.

„Wir müssen einfach die Geduld haben“ – so lautet ein Satz, den Trainer Norman Rentsch fast in jedem Gespräch sagt. Und diese brauchen die Anhänger der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau in dieser Saison, zumindest mit Blick auf die ersten Punkte für das Team aus Westsachsen. Nach der Auftaktniederlage vor zwei Wochen... „Wir müssen einfach die Geduld haben“ – so lautet ein Satz, den Trainer Norman Rentsch fast in jedem Gespräch sagt. Und diese brauchen die Anhänger der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau in dieser Saison, zumindest mit Blick auf die ersten Punkte für das Team aus Westsachsen. Nach der Auftaktniederlage vor zwei Wochen...