BSV Sachsen Zwickau tauscht im DHB-Pokal das Heimrecht mit Borussia Dortmund

Zwickau
Die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen treten im Achtelfinale auswärts gegen den Champions-League-Teilnehmer an. Wird es ähnlich knapp wie im Viertelfinale der Vorsaison?
Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau werden im Achtelfinale des DHB-Pokals entgegen der ursprünglichen Auslosung ein Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund austragen. Eine entsprechende Mitteilung des Vereins vom Freitagnachmittag ist am Samstag von der Handball Bundesliga der Frauen offiziell bestätigt worden. Bei der...
